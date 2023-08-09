Germantown Road crash near Neshoba

GERMANTOWN, Tenn. - All lanes are reopened after a crash involving a Germantown police car. 

One lane of South bound Germantown Road near Neshoba were only open due to the officer-involved crash Wednesday morning around 5:45 am.

FOX13 went out to the scene and saw that a police car was damaged, and a light brown car was flipped over on its side.

The officers and the driver was sent to the hospital with non-life threating injuries, Germantown police said.

The cause of the crash is under investigation. 

Download the FOX13 Memphis app to receive alerts from breaking news in your neighborhood.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

Trending stories:

        More News