WATCH: Woman describes jumping in to help after 3 children hurt in bus crash

MEMPHIS, Tenn. - Three children and one man were injured after a crash involving a school bus in Southeast Memphis, the Memphis Police Department (MPD) said.

school bus crash

The crash happened around 7 a.m. near Shelby Drive and Tchulahoma, police said.

crash involving school bus

One child was sent to Regional One Hospital in critical condition and two other children were sent to Le Bonheur Children's Hospital; one in critical condition and another was not seriously hurt.

One man was sent to the hospital in non-critical condition, police said.

This is an ongoing investigation.

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