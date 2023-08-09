...FLOOD WATCH NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT THURSDAY...
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be
possible.
* WHERE...Portions of East Arkansas and West Tennessee, including
the following counties, in East Arkansas, Craighead, Crittenden,
Cross, Mississippi and Poinsett. In West Tennessee, Chester,
Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson,
Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton.
* WHEN...Until 7 AM CDT Thursday.
* IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers,
creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
* ADDITIONAL DETAILS...
- Heavy rainfall from thunderstorms will produce amounts of 1-2
inches with locally higher amounts.
- http://www.weather.gov/safety/flood
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
You should monitor later forecasts and be prepared to take action
should Flash Flood Warnings be issued.
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 622 IN
EFFECT UNTIL 4 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CLAY CRAIGHEAD CRITTENDEN
CROSS GREENE LEE
MISSISSIPPI POINSETT ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL PANOLA PONTOTOC
PRENTISS TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA UNION
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
DUNKLIN PEMISCOT
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
CHESTER CROCKETT DECATUR
DYER FAYETTE GIBSON
HARDEMAN HARDIN HAYWOOD
HENDERSON LAKE LAUDERDALE
MADISON MCNAIRY SHELBY
TIPTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALAMO, ASHLAND, BARTLETT, BATESVILLE,
BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BROWNSVILLE, CARUTHERSVILLE,
COLLIERVILLE, CORINTH, CORNING, COVINGTON, DECATURVILLE,
DYERSBURG, FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG,
HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HUMBOLDT, IUKA, JACKSON, JONESBORO,
KENNETT, LEXINGTON, MARIANNA, MEMPHIS, MILAN, MILLINGTON,
NEW ALBANY, OAKLAND, OLIVE BRANCH, OXFORD, PARAGOULD, PARSONS,
PIGGOTT, PONTOTOC, RIPLEY MS, RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER,
SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TIPTONVILLE, TUNICA, TUPELO,
WEST MEMPHIS, AND WYNNE.