Accident or crime scene cordon tape, police line do not cross. It is nighttime, emergency lights of police cars flashing blue, red and white in the background

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MEMPHIS, Tenn. - Gunfire ran out of southeast Memphis early Saturday morning, police said.

According to the Memphis Police Department (MPD), officers responded about 7:15 a.m. Saturday to a shooting on East Mallory Avenue and found a man on the ground who had been shot.

The man was taken to Regional One in critical condition, where he was later pronounced dead, police said.

This is an ongoing investigation.

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