Valleydale Drive shooting

MEMPHIS, Tenn. - A man and a woman were shot to death Sunday midday.

At approximately 11:50 a.m., Memphis Police heard reports of a shooting on Valleydale Drive, off Kirby Parkway, the department said.

Valleydale Drive shooting

When officers arrived, they found a man and a woman shot to death, police said.

According to police, the suspects were four men wearing red hoodies and ski masks, and driving a red sedan.

Valleydale Drive shooting

This is an ongoing investigation.

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