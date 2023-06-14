THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
289 IN EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CRITTENDEN CROSS LEE
PHILLIPS ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
BENTON CALHOUN CHICKASAW
COAHOMA DESOTO ITAWAMBA
LAFAYETTE LEE MARSHALL
MONROE PANOLA PONTOTOC
QUITMAN TALLAHATCHIE TATE
TIPPAH TUNICA UNION
YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
FAYETTE SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON, CLARKSDALE,
COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN,
HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS,
MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD,
PONTOTOC, RIPLEY MS, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA,
TUPELO, WATER VALLEY, WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.