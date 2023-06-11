WATCH: FOX13 Sunday Morning Weather Update

A Severe Thunderstorm Watch is under effect for the parts of the Mid-South until 10 p.m. Sunday, according to the National Weather Service.
 
The areas include  Haywood; Lauderdale, TN; DeSoto; Tunica, MS; Tipton, TN; Benton, MS; Fayette; Hardeman; Shelby, TN; Crittenden; St. Francis, AR; Tate, MS; Cross; Lee; Mississippi, AR; and Marshall, MS.
 
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Happy Sunday!
 
We have been upgraded to a Level 3 of 5 threat with all forms of severe weather possible.
 
Damaging wind could lead to power outages, heavy rain that could cause flooding, large hail and even a few tornadoes can't be ruled out.
Day planner
Even though some rain is possible early in the day, the greatest threat for strong to severe weather is after lunch from 2-11 p.m. Any rain after 11 at that point shouldn't pose a threat.
Risk zone
With a high in the upper 80s and sunshine, we are set up with an unstable atmosphere ripe for storms to develop.
 
This is from a cold front coming into the area so expect a drop in temperatures with our sunshine tomorrow. It may be a little breezy as well.
 
After Monday, we see more rain chances each day and temperatures climb back to the 90s by Friday.
7 day forecast
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